Milano 14:23
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Londra: andamento negativo per Abrdn

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Abrdn
Retrocede la società di investimenti, con un ribasso del 3,00%.
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