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Londra: andamento sostenuto per Astrazeneca

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Astrazeneca
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda globale biofarmaceutica britannica, con una variazione percentuale del 2,10%.
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