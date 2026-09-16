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Piazza Affari: calo per il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: calo per il settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi perde lo 0,90%, continuando la seduta a 281.879 punti.
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