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Piazza Affari: in calo il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: in calo il settore automotive dell'Italia
Giornata negativa per il comparto italiano auto e ricambi, che continua la seduta a 284.407,75 punti, in calo dell'1,49%.
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