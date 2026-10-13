Ricerca, ENEA-Lenovo: potenziata capacità di calcolo supercomputer CRESCO8

(Teleborsa) - ENEA ha potenziato da 2 a 9 Pflops la capacità di calcolo del supercomputer CRESCO8 grazie alla collaborazione con Lenovo. Questo incremento del 350% consente ai ricercatori di fare simulazioni più articolate, analizzare dataset più complessi e completare gli esperimenti scientifici più velocemente, accelerando in questo modo le attività di ricerca in campi che spaziano dalla fusione nucleare ai modelli climatici, dall’IA alla bioinformatica.



“La nuova piattaforma sta riscontrando successo proprio grazie a questo significativo aumento delle prestazioni di calcolo. Si stima che il suo utilizzo sia quasi al 100%”, afferma Giovanni Ponti, responsabile della Divisione ENEA Sviluppo di sistemi per l’informatica e ICT. “Da quando siamo operativi con il nuovo cluster - prosegue - i nostri ricercatori hanno riscontrato miglioramenti significativi nei tempi di esecuzione delle simulazioni. Ad esempio, i codici utilizzati per le simulazioni in ambito della fusione girano cinque volte più velocemente rispetto a prima. Questo permette di utilizzare modelli sempre più complessi e migliorare i risultati delle ricerche”.



Ponti spiega inoltre le ragioni alla base del potenziamento di CRESCO: “Abbiamo voluto dotare l’ENEA di infrastrutture all’avanguardia per il calcolo ad alte prestazioni per migliorare il lavoro dei ricercatori e al tempo stesso mettere a disposizione infrastrutture abilitanti verso nuove tecnologie e verso l’intelligenza artificiale. Quando abbiamo valutato le soluzioni HPC, l’efficienza energetica è stata per noi un target di primaria importanza, almeno tanto quanto le prestazioni: ci siamo assicurati che la nuova piattaforma si allineasse con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenzia”.



Per potenziare CRESCO mantenendo sotto controllo i consumi energetici, ENEA ha scelto Lenovo per la fornitura di una nuova generazione di infrastrutture HPC ad alte prestazioni e raffreddate a liquido. “Abbiamo indetto una gara d’appalto pubblica, valutando i potenziali fornitori sulla base di un insieme bilanciato di criteri, tra cui prestazioni, costi ed efficienza energetica. La soluzione proposta da Lenovo si è distinta non solo per gli ottimi risultati sui benchmark prestazionali, ma ha ottenuto anche ottimi risultati in termini di efficienza energetica”, prosegue Giovanni Ponti. “Grazie alle prestazioni HPC elevate e al sistema ultra-efficiente di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune - conclude - ENEA darà il suo contributo all’avanzamento della ricerca scientifica e dell’innovazione, in Italia e all’estero”.

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