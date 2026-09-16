ENEA apre i centri di ricerca per la Notte dei Ricercatori

(Teleborsa) - In occasione della Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in programma venerdì 25 settembre, ENEA apre al pubblico i Centri Ricerche Casaccia, a Roma, e Portici, in provincia di Napoli, e partecipa alla grande festa del NET Village, in programma a Roma, alla Città dell'Altra Economia di Testaccio, il 25 e 26 settembre. Al centro delle iniziative ci saranno attività dedicate alla ricerca, alla salute dell’ambiente costiero e all’economia circolare.



Centro Ricerche Casaccia



Al Centro Ricerche Casaccia, dalle 10 alle 12.30, i ricercatori ENEA accompagneranno gli studenti delle scuole primarie e secondarie alla scoperta della ricerca scientifica attraverso nove percorsi tematici. Tra le attività previste figurano la visita al reattore nucleare di ricerca Triga e alle tavole vibranti, utilizzate per simulare i terremoti e sviluppare tecnologie antisismiche innovative.



Gli studenti potranno inoltre conoscere da vicino robot e batteri "buoni", approfondire i principi alla base della radioattività e scoprire il funzionamento degli impianti per la produzione di energia solare.



Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 22, saranno proposti altri nove tour tematici, dedicati a diversi ambiti della ricerca ENEA. Tra questi, le tecniche di agricoltura per lo spazio, le soluzioni basate su tetti e pareti verdi per contribuire alla climatizzazione naturale degli edifici e le potenzialità dell’impianto di irraggiamento Calliope.



Accanto ai tour sarà possibile visitare 13 aree espositive e incontrare direttamente i ricercatori ENEA. Particolarmente significativo sarà il videocollegamento in diretta con la base Concordia in Antartide, dove i ricercatori si trovano attualmente in completo isolamento dal mese di febbraio, in condizioni ambientali estreme, con temperature esterne che possono arrivare fino a -80°C.



Il programma prevede inoltre due seminari dedicati alla qualità dell’aria negli ambienti interni e alla diffusione delle microplastiche.



All’interno del recinto della Casaccia sono infine previsti tre tour organizzati dai tecnici di Sogin e Nucleco, che illustreranno le attività legate alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla dismissione di un impianto nucleare.



Centro Ricerche Portici



Anche il Centro Ricerche ENEA di Portici aprirà le proprie porte al pubblico dalle 15.30 alle 22. Il programma prevede attività espositive, giochi ed esperimenti pensati per approfondire, in modo interattivo, il reale funzionamento dell’intelligenza artificiale e i principali meccanismi alla base della chimica.



La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026 è un’iniziativa patrocinata dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). ENEA partecipa attraverso il progetto NET scieNcETogether, nato con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo della ricerca e favorire il dialogo tra cittadini, studenti e ricercatori.

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