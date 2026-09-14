Enea, Humanizing Energy 2026: la riqualificazione energetica per rigenerare le città

(Teleborsa) - Prende il via nel 2026 la terza edizione di Humanizing Energy, il Roadshow promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato dall’ENEA nell’ambito del Programma Nazionale per l’Informazione e la Formazione sull’Efficienza Energetica Italia in Classe A.



In questa edizione il Roadshow torna con un programma in quattro tappe (Milano, Roma, Ferrara, L'Aquila), da aprile a novembre, dedicato al ruolo della riqualificazione energetica come leva per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile delle comunità e si propone come uno spazio di confronto e condivisione tra ricerca, progettazione, istituzioni, imprese e territori, con l’obiettivo di promuovere una visione integrata della trasformazione urbana, nella quale efficienza energetica, qualità dell’abitare e innovazione sociale procedono di pari passo.



A guidare il percorso è il modello sviluppato nell’ambito del progetto di ricerca DE-Sign, realizzato da ENEA in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Università IUAV di Venezia e l’Università degli Studi di Milano. Si tratta di un approccio sintetizzato in tre azioni chiave:



Avvicinare: rendere la transizione energetica più comprensibile e vicina alla vita quotidiana attraverso nuovi linguaggi, strumenti di comunicazione e attività di sensibilizzazione.

Abilitare: fornire competenze, strumenti operativi e reti collaborative a professionisti, amministrazioni, imprese e comunità, favorendo la diffusione di conoscenze e buone pratiche.

Agire: trasformare conoscenze, visioni e progettualità in interventi concreti di riqualificazione energetica, rigenerazione urbana e innovazione sociale, capaci di generare benefici per i territori e le comunità.



Con Humanizing Energy 2026, ENEA rinnova il proprio impegno nel rendere la transizione energetica un processo sempre più comprensibile, accessibile e vicino alle esigenze delle persone, superando la dimensione puramente tecnica per diventare strumento di rigenerazione urbana, innovazione sociale e miglioramento della qualità della vita. Un percorso che invita a ripensare il patrimonio esistente come risorsa strategica per costruire città più sostenibili, inclusive e capaci di rispondere alle sfide del nostro tempo.









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