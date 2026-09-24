Notte Ricerca 2026: ENEA partecipa al NET Village a Roma e apre i Centri di Casaccia e Portici

(Teleborsa) - ENEA apre le porte dei propri laboratori in occasione della Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026, l’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto NET (scieNcE Together) per avvicinare il grande pubblico al mondo della scienza.



In particolare, ENEA sarà presente il 25 e 26 settembre 2026 al NET Village di Roma, un vero e proprio villaggio della scienza allestito nel cuore della città, dove i visitatori potranno scoprire in modo informale e coinvolgente il lavoro che migliaia di scienziati svolgono quotidianamente (Città dell’Altra Economia, quartiere Testaccio). I ricercatori ENEA racconteranno il futuro dei nostri mari, le strategie per affrontare la crisi climatica e le novità della ricerca spaziale. Sono previste attività nei gazebo, anche per i più piccoli, oltre ai cosiddetti Speed date con scienza, punti informativi dove fare domande direttamente agli scienziati.



Saranno coinvolti nella Notte anche i Centri Ricerche ENEA di Casaccia (Roma) e Portici (Napoli), all’interno dei quali saranno disponibili visite guidate, seminari, laboratori interattivi e giochi per entrare nel vivo delle principali aree di ricerca dei due poli: energie rinnovabili, nucleare, economia circolare, mobilità sostenibile, clima e agroalimentare.



Venerdì 25 settembre, in mattinata, saranno le scuole primarie e secondarie a inaugurare l’evento presso il Centro Casaccia. Gli studenti potranno visitare il reattore nucleare di ricerca TRIGA, interagire con i robot, scoprire i “batteri buoni” e come tetti e pareti verdi possano contribuire alla tutela dell’ambiente. Dalle 15.30 alle 22, laboratori e infrastrutture del Centro saranno aperti a tutti attraverso nove tour tematici, 13 aree espositive e due seminari. Si potranno approfondire le ricerche su agricoltura per lo spazio, tecnologie antisismiche per la tutela dei beni culturali, impianti solari sperimentali e mobilità sostenibile. Tra gli appuntamenti, uno speciale videocollegamento con i tecnici e ricercatori della Stazione Concordia in Antartide.



Porte aperte anche al Centro Ricerche ENEA di Portici dalle 15.30 alle 22, con attività espositive, giochi ed esperimenti dedicati, tra l’altro, al funzionamento dell’intelligenza artificiale e ai meccanismi alla base della chimica e dell’energia.



Inoltre, ENEA presenta l’attività divulgativa La scienza sia con te all’evento del Progetto Society a Bologna e organizza due conferenze su isole di calore e pareti attive all’ERN di Bari.







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