Sala Zard: grandi nomi per il primo cartellone culturale nel cuore di Roma Est

(Teleborsa) - E' decisamente ricco il primo Cartellone Culturale della Sala Zard del Pass Village, nel cuore di Roma Est, a Ponte di Nona, per la Stagione 2026 - 2027 sotto la Direzione Artistica di Alessandro Gravano che ha ideato l'intero progetto culturale, con la collaborazione di Patrizia Tamagnini.



La Sala Zard si candida così a diventare un punto di riferimento dedicato all'arte e allo spettacolo dal vivo dove si esibiranno non solo grandi nomi e interpreti del panorama teatrale italiano, ma anche attori emergenti.



Si parte il 15 Novembre con Raccontami di Rino – Con la partecipazione di Pierluigi e Carolina Germini. Domenica 17 Gennaio, Il Piccolo Eyolf (da H. Ibsen) – Adattamento e regia di Luca Guerini (Osservatorio Skenexodia Roma). Il 7 Febbraio spazio a Se chiamava Rugantino – Con Nadia Rinaldi ed Eleonora Cecere, per la regia di Luigi Galdiero.

Nella giornata dedicata agli innamorati, il 14 Febbraio, Calais - L'alba dell'oro nero – Scritto e diretto da Alessandro Gravano.

Il 14 Marzo Jekyll & Hyde (da R.L. Stevenson) – Adattamento e regia di Luca Guerini. Domenica 11 Aprile Il Nero non sfina 2 - L'ora del lifting – Scritto e diretto da Sara Ceracchi.

Si chiude il 16 Maggio con il Compleanno (by Harold Pinter) per la Regia di Alberto Donatelli.

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