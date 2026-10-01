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Giappone, indici Tankan misti nel terzo trimestre

Economia, Macroeconomia
Giappone, indici Tankan misti nel terzo trimestre
(Teleborsa) - Migliora il sentiment tra le imprese giapponesi. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla Bank of Japan. Nel terzo trimestre, l'indice Tankan relativo alle grandi imprese della manifattura è salito a 24 punti da 22, facendo tuttavia peggio delle attese degli analisti (25).

Quello delle grandi imprese non manifatturiere è sceso a 35 punti da 37 (attese per 36), mentre quello delle piccole imprese manifatturiere si porta a 14 punti da 9, sopra gli 11 del consensus. Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.

(Foto: Photo by Alex Knight on Unsplash)
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