Leone Film Group: ricavi semestrali in crescita del 49%, ammortamenti pesano su redditività

(Teleborsa) - Leone Film Group , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione e distribuzione cinematografica, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 49% a 30,2 milioni di euro, un EBITDA salito a 21,5 milioni dai 13,2 milioni di un anno prima e un utile netto di 0,47 milioni, rispetto ai 59 mila euro dello stesso periodo del 2025. A trainare i risultati sono state sia la distribuzione sia la produzione, con i buoni risultati al botteghino di "Le cose non dette" e "Un bel giorno", in un mercato cinematografico italiano in forte crescita.



I risultati



I ricavi consolidati si sono attestati a 30,2 milioni di euro, rispetto ai 20,3 milioni del primo semestre 2025. L'attività di distribuzione ha generato 13,4 milioni (vs 8,4 milioni), grazie soprattutto alle vendite sul canale Pay-TV e PPV per 8,8 milioni, mentre la produzione ha contribuito con 12,4 milioni (vs 10,9 milioni). Tra i ricavi figurano inoltre circa 3,8 milioni di contributi pubblici alle produzioni. Nel semestre il gruppo ha portato in sala sei film, per incassi complessivi di 16,3 milioni e una quota di mercato del 5,3%.



L'EBITDA è pari a 21,5 milioni di euro, contro i 13,2 milioni dell'anno precedente, grazie al maggior fatturato. L'EBIT è sceso a 2,1 milioni (2,6 milioni), per il forte aumento degli ammortamenti, saliti a 19,4 milioni dai 10,6 milioni per il maggior numero di film usciti in sala. L'utile netto si è attestato a 0,47 milioni, beneficiando anche di minori oneri finanziari e di un minore carico fiscale.



L'indebitamento finanziario netto è sceso a 54,1 milioni di euro, rispetto ai 66,4 milioni di fine 2025, grazie al rimborso di passività finanziarie correnti dopo l'incasso della cessione del 49% di LV Legacy Media a Vice Pictures.



Il commento del Presidente



"Chiudiamo un semestre che ha visto ottimi risultati delle nostre produzioni 'Le cose non dette' e 'Un bel giorno', che hanno ottenuto un box office rispettivamente di oltre 7 milioni e quasi 4,5 milioni - ha commentato Andrea Leone, Presidente di Leone Film Group - Anche la unit distribuzione è stata molto attiva portando, nel primo semestre 2026, nelle sale cinematografiche 'Una di famiglia', 'Missione Shelter', 'In the grey' e 'Fuze - Conto alla rovescia'. Oltre a questi successi i contenuti sia delle licenze current che della nostra library sono stati molto richiesti dalle varie piattaforme confermando la qualità dei nostri prodotti. Tornando alla unit produzione è uscito con grande successo internazionale un film in coproduzione con Amazon , 'Love me Love me' per la regia di Roger Kumble, nonché sono state completate le riprese di diversi film, sia per la distribuzione in sala che su piattaforma".



L'outlook



Le sale cinematografiche mostrano un'ottima ripresa, ma con una netta preferenza del pubblico per i blockbuster, mentre i film di minore risonanza ottengono risultati commerciali più contenuti: per questo il gruppo presterà particolare attenzione alla programmazione delle uscite. Sul fronte della distribuzione su piattaforme come Amazon, Netflix e Sky, la società rileva una domanda crescente di contenuti. Nel secondo semestre è uscito in sala il film "Sunny Dancer", che ha incassato finora circa 50 mila euro.



(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)

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