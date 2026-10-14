Affitti studenti: prezzi in calo di oltre il 4% a Milano e Bologna

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026, il prezzo mediano di una stanza arredata in Europa è aumentato dell’1% su base annua, raggiungendo 635 euro mensili. In Italia, invece, i canoni sono diminuiti del 3,2%, con cali a Milano (-4,4%, a 650 euro) e Bologna (-4,3%, a 670 euro). In controtendenza Torino, dove i prezzi sono cresciuti dell’1,9%, attestandosi a 550 euro.



La competizione per trovare un alloggio resta elevata: ad agosto si contavano 14,5 studenti interessati per ogni stanza disponibile, contro i 6,6 di maggio. A settembre, con l’inizio dell’anno accademico, la domanda è diminuita del 14,3%.



È quanto emerge dalla 33esima edizione dell’International Rent Index by City di HousingAnywhere, che analizza l’andamento degli affitti di stanze e monolocali arredati in 25 città europee e 11 Paesi.



"I prezzi delle stanze sono rimasti stabili nelle città universitarie europee durante l’estate, ma trovare un alloggio prima dell’inizio del semestre è più complicato a causa dell’elevata concorrenza. Ad agosto, sulla nostra piattaforma, c’erano 14,5 studenti interessati per ogni stanza disponibile", commenta Antonio Intini, CEO di HousingAnywhere. "Con l’inizio dell’anno universitario, possiamo aspettarci che la concorrenza diminuisca, ma iniziare la ricerca per tempo sarà ancora una volta fondamentale per evitare il picco estivo nella prossima stagione. In questo contesto, piattaforme come la nostra, che consentono agli studenti di prenotare una casa in modo sicuro online, possono aiutare gli studenti internazionali a trovare un alloggio anche nei mercati più competitivi".

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