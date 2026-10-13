CleanBnB, EnVent conferma Target Price e rating OUTPERFORM

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update H1 2026 su CleanBnB , Property Manager italiano nel mercato degli affitti a breve e medio termine. EnVent conferma il rating OUTPERFORM, con target price €2,20 per azione, che implica un potenziale upside di oltre il 200% rispetto al prezzo di chiusura del 9 ottobre.



In H1 2026, CleanBnB ha riportato ricavi per 9,3 milioni di euro, +2% rispetto a H1 2025. L’EBITDA è stato di 0,6 milioni, mentre l’utile netto di 0,4 milioni, 4% margine. La posizione finanziaria è cassa netta per 7,2 milioni, rispetto a 4 milioni di dicembre 2025, riflettendo il consueto andamento stagionale legato alle prenotazioni anticipate e agli incassi per soggiorni previsti nel secondo semestre.



Secondo EnVent, l'attività di upgrade del portafoglio immobili sta iniziando a generare risultati, con un incremento del gross bookings per soggiorno superiore al 7% nei primi nove mesi del 2026. L'ampio divario di valutazione di mercato appare particolarmente interessante, data la posizione di CleanBnB quale operatore leader nel mercato italiano della gestione di affitti a breve termine.

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