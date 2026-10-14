Cina, accelerano prezzi alla produzione e consumo a settembre con caro energia e beni legati ad AI

(Teleborsa) - L'inflazione in Cina è aumentata a settembre, a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente, che ha fatto schizzare i prezzi del petrolio oltre i 100 dollari al barile, e dell'aumento dei prezzi dei beni legati all'intelligenza artificiale.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica, i prezzi alla produzione sono saliti, oltre le attese (+4,4%), del 5% annuo, rispetto al +3,8% di agosto, e raggiungendo il livello di crescita più rapido dal 2022.



L'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,9% dopo il +0,8% del mese precedente, e leggermente inferiore alle previsioni degli economisti (+1%), con l'indice dei prezzi al consumo "core" in crescita dell'1% per il secondo mese consecutivo.



Il responsabile dell'Ufficio Nazionale di Statistica, Dong Lijuan, ha dichiarato che l'aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio e dei metalli non ferrosi ha determinato un incremento mensile dei costi nei settori nazionali correlati. L'aumento dei prezzi della benzina ha contribuito per circa mezzo punto percentuale all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo su base annua a settembre.







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