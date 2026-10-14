Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Indice spagnolo ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 19.210,7.
Lo status tecnico di medio periodo di IBEX 35 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 19.354,7, mentre i supporti sono stimati a 18.997,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 19.711,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)