Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Indice spagnolo ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 19.210,7.

Lo status tecnico di medio periodo di IBEX 35 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 19.354,7, mentre i supporti sono stimati a 18.997,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 19.711,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```