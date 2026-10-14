Milano 17:15
49.776 -0,56%
Nasdaq 17:15
30.192 -1,24%
Dow Jones 17:15
51.641 -0,06%
Londra 17:15
10.720 +0,66%
Francoforte 17:15
25.310 +0,20%

Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,43%

Ibex 35 avvia la seduta a 19.293,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,43%
Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,43%, dopo aver aperto a 19.293,2 Euro.
Condividi
```