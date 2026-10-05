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Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,12%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 19.299,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,12%
Madrid conclude in progresso dell'1,12%, archiviando la sessione a 19.299,7 Euro.
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