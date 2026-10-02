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Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,42%
Ibex 35 termina gli scambi a 19.085,3 Euro
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02 ottobre 2026 - 17.53
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Madrid allunga timidamente il passo dello 0,42% e chiude a 19.085,3 Euro.
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