Autonomia differenziata, Upb: "Modifiche nella giusta direzione, ma restano criticità"

Incertezze sugli spazi effettivi e sugli impatti finanziari

(Teleborsa) - "Le modifiche non hanno alterato significativamente l'impianto degli schemi preliminari trasmessi al Parlamento lo scorso aprile". Lo ha detto il consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Giampaolo Arachi, in audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera sui ddl che attribuiscono ulteriori forme di autonomia a Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Le intese definitive, approvate dal Cdm il 13 ottobre e trasmesse alle Camere il 22, introducono "alcuni miglioramenti, soprattutto sul fronte dei controlli e del monitoraggio finanziario", ma lasciano aperte "questioni rilevanti" sulle motivazioni economiche del trasferimento delle funzioni, sull'"effettiva portata delle nuove competenze" e sui possibili effetti sulla finanza pubblica.



L'Upb riconosce però che i testi recepiscono gli atti di indirizzo delle Camere: rafforzati i richiami ai poteri sostitutivi dello Stato, anche per le tre materie non Lep, la subordinazione del rinnovo delle intese al "permanere delle condizioni" e l'informativa annuale della Commissione paritetica sugli oneri finanziari, anche per la sanità.



Gli spazi di autonomia



"Non appaiono risolte le principali questioni già sollevate", ha osservato l'Upb: gli elenchi delle norme statali destinate a cessare di avere efficacia "non individuano sempre puntualmente le disposizioni derogabili". Questa indeterminatezza "non pone soltanto un tema di certezza del quadro normativo, con il rischio di contenzioso fra Stato e Regioni, ma rende difficile una valutazione delle possibili conseguenze economiche e finanziarie".



Sulle tariffe sanitarie "non è chiaro quali disposizioni possano effettivamente venire superate" dell'articolo 8-sexies del D.Lgs. 502/1992; sugli investimenti "la distinzione tra norme che cesserebbero di avere efficacia e norme da rispettare anche nelle Regioni non è puntuale"; sulle spese vincolate, la cessazione della regola che accantona le risorse non utilizzate comporta che "le economie da efficientamento possono essere spese nello stesso esercizio, con effetti sulla spesa primaria netta". Sulla previdenza complementare restano da chiarire gli oneri della rappresentanza negoziale regionale. La possibilità di fissare tariffe "potrebbe innescare una competizione interregionale non fondata sull'efficienza, ma sulla capacità di attrarre risorse pubbliche attraverso la mobilità sanitaria".



L'uniformità delle richieste



Le quattro Regioni, che pesano "oltre il 40 per cento della popolazione delle Regioni a statuto ordinario", hanno chiesto disposizioni identiche: la prima applicazione della legge 86/2024 "non sembra orientata a soddisfare bisogni specifici derivanti da peculiarità dei singoli territori, ma a rispondere a esigenze che possono manifestarsi in tutte le realtà regionali". Per l'Upb si potrebbe rispondere con il "federalismo simmetrico". Il monitoraggio degli effetti indiretti su previdenza complementare e fondi sanitari integrativi "potrebbe essere condotto con maggiore efficienza a livello centrale".



Federalismo fiscale



"Un esercizio equilibrato dell'autonomia richiede il completamento del federalismo fiscale." Il D.Lgs. 147/2026 prevede dal 2027 una nuova compartecipazione regionale all'Irpef al posto di trasferimenti per circa 5,83 miliardi, da definire con Dpcm entro il 31 dicembre 2026, con una perequazione transitoria. "Persistono elementi di frammentazione", anche per interventi come il bollo auto. "Senza un assetto organico delle fonti di finanziamento e adeguati meccanismi perequativi", avverte l'Upb, "le differenze nelle capacità fiscali rischiano di tradursi in differenti possibilità di esercizio delle maggiori competenze", accentuando i divari territoriali.

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