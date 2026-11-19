Dalla Riforma forense al Codice per le disabilità: cosa ha deciso il CdM

Approvato anche il Codice per lo spettacolo e avviato ire nomina Presidente Anac

(Teleborsa) - In un periodo caldo che vede in primo piano la Manovra, si è tenuto ieri un po' in sordina il Consiglio die Ministri, che ha approvato ed esaminato temi importanti come la Riforma dell'ordinamento forense, il Codice per le disabilità ed il Codice dello spettacolo. Via libera anche all'iter che porterà alla nomina del Presidente Anac Remo Morzenti Pellegrini, vicepresidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed ex rettore dell'università di Bergamo, che succederà a Giuseppe Busia.

La Riforma foresnse Il CdM ha dato il via libera definitivo alla Riforma dell’ordinamento forense, adottata dopo aver sentito il Consiglio nazionale forense e sulla base dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.. La riforma prevede un rafforzamento della governance degli ordini e del Cnf, con mandati triennali e un limite di tre consecutivi.



Introdotti compensi minimi garantiti per i casi di monocommittenza, ovvero di rapporto fra un professionista autonomo ed un unico grande cliente. Fra le novità anche nuove tutele per le collaborazioni continuative, con particolare riguardo a maternità, malattia e infortunio.



Per gli avvocati, c'è un rafforzamento della disciplina del segreto professionale ed agevolazioni in materia di recupero dei crediti formativi. Istituito un albo unico degli avvocati e un archivio telematico dei provvedimenti disciplinari. Previsto anche l'istituto della riabilitazione.



Novità anche per l'accesso alla professione, con corsi di formazione di dodici mesi riservati ai praticanti e prove scritte informatizzate.

Il nuovo Codice per le disabilità Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Codice per le disabilità.

Questo si propone di semplificare e riordinare in un unico testo le disposizioni legislative in materia di disabilità, che si interpretano e si applicano in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.



Al centro dell’impianto è la persona con disabilità, titolare di un diritto al pieno ed effettivo sviluppo della propria personalità. Il Codice ne afferma l’autodeterminazione, il divieto di ogni forma di discriminazione e l’uguaglianza, l’accessibilità dei servizi, e sancisce i principi di non regressione, intangibilità e non condizionabilità dei diritti.



Il testo garantisce l’uniformità della tutela su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze degli enti territoriali, e valorizza la sussidiarietà orizzontale, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nella programmazione e nella progettazione degli interventi. Individuati i soggetti istituzionali competenti, fra cui l’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.



Il codice spazia dall’accertamento della condizione di disabilità e dal progetto di vita all’assistenza sanitaria e sociale, dall’istruzione e cultura al lavoro e alla previdenza, dall’accessibilità e mobilità allo sport e all’esercizio del diritto di voto, fino alle misure per l’autonomia, l’abitare e la famiglia e alle tutele contro le discriminazioni.



Il Codice dello spettacolo

Su proposta del Ministro della cultura Alessandro Giuli, è stato inoltre approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Codice dello spettacolo e che riordina in un unico testo le disposizioni di legge sullo spettacolo dal vivo (musica, opera lirica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante, carnevali storici e rievocazioni storiche) e riconosce nuove tutele per i lavoratori del settore. Lo spettacolo è promosso quale fattore di sviluppo culturale e sociale, con attenzione al riequilibrio territoriale e all’accessibilità per le persone con disabilità.

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