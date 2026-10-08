Milano 11:15
49.350 -1,25%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:15
10.411 -0,46%
Francoforte 11:15
24.882 -0,89%

Francoforte: seduta difficile per Schaeffler

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta difficile per Schaeffler
A picco il fornitore automobilistico e industriale, che presenta un pessimo -4,7%.
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