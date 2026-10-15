Si muove in ribasso Schaeffler a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore automobilistico e industriale , che tratta in perdita del 4,04% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Schaeffler rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo della società di tecnologie per la mobilità resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,83 Euro. Supporto visto a quota 5,63. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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