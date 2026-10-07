Milano 13:45
50.025 -2,41%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 13:45
10.467 -0,71%
Francoforte 13:44
25.070 -1,49%

Francoforte: positiva la giornata per Schaeffler

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Schaeffler
Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore automobilistico e industriale, con una variazione percentuale del 2,20%.
Condividi
```