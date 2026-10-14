Milano 17:24
49.802 -0,51%
Nasdaq 17:24
30.197 -1,22%
Dow Jones 17:24
51.643 -0,05%
Londra 17:24
10.730 +0,75%
Francoforte 17:24
25.314 +0,21%

Francoforte: risultato positivo per Elmos Semiconductor

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Elmos Semiconductor
Bene il produttore di semiconduttori per l'automotive, con un rialzo del 2,90%.
Condividi
```