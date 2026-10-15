Elmos Semiconductor, scendono le quotazioni a Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di semiconduttori per l'automotive, che passa di mano in perdita del 6,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Elmos Semiconductor, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società tedesca di microelettronica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 123,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 127,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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