Elmos Semiconductor, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di semiconduttori per l'automotive , che passa di mano in perdita del 6,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Elmos Semiconductor , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società tedesca di microelettronica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 123,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 127,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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