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Francoforte: risultato positivo per Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Nordex
Punta con decisione al rialzo la performance di Nordex, con una variazione percentuale del 2,49%.
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