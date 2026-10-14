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Madrid: balza in avanti Inmobiliaria Colonial

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: balza in avanti Inmobiliaria Colonial
Seduta positiva per il gruppo immobiliare spagnolo, che avanza bene del 2,69%.
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