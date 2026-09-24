Milano
17:35
51.543
-0,85%
Nasdaq
18:16
30.338
-0,44%
Dow Jones
18:16
51.307
-0,40%
Londra
17:35
10.680
-0,24%
Francoforte
17:35
25.267
-0,57%
Giovedì 24 Settembre 2026, ore 18.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: positiva la giornata per Repsol
Madrid: positiva la giornata per Repsol
Migliori e peggiori
,
In breve
24 settembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Balza in avanti la
società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: andamento rialzista per Repsol
Madrid: scambi al rialzo per Repsol
Madrid: andamento sostenuto per Repsol
Madrid: andamento sostenuto per Repsol
Titoli e Indici
Repsol
+2,64%
Altre notizie
Madrid: brillante l'andamento di Repsol
Madrid: brillante l'andamento di Repsol
Madrid: scambi in positivo per Repsol
Indicazioni rialziste per Repsol
Madrid: positiva la giornata per Acciona
Madrid: positiva la giornata per Acciona
Guide
Titoli di Stato: quando convengono e come leggere prezzo e rendimento
I titoli di Stato sono obbligazioni emesse da un governo per raccogliere denaro dagli investitori. Chi li acquista presta quindi capitale allo Stato e riceve in cambio una remunerazione che può...
leggi tutto