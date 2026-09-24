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Madrid: positiva la giornata per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Repsol
Balza in avanti la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
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