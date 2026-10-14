Madrid: scambi al rialzo per Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo immobiliare spagnolo , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inmobiliaria Colonial più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Inmobiliaria Colonial rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 5,068 Euro, mentre i supporti sono stimati a 4,964. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 5,172.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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