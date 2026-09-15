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Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia
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, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,12%.
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