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Petrolio a 95,53 dollari alle 15:40

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Petrolio a 95,53 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 95,53 dollari per barile alle 15:40.
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