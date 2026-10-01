Milano 12:33
50.963 -0,80%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 12:33
10.461 -1,36%
Francoforte 12:33
25.090 -0,43%

Petrolio a 92,33 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 92,33 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 92,33 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```