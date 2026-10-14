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Piazza Affari: amplia l'ascesa l'indice del settore alimentare italiano

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Piazza Affari: amplia l'ascesa l'indice del settore alimentare italiano
In forte aumento il comparto alimentare a Piazza Affari, che con il suo +1,82% avanza a quota 79.474,3 punti.
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