UniCredit, BofA conferma Buy e Top Pick prima della trimestrale

(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha confermato a 113 euro per azione il target price su UniCredit , ribadendo anche la raccomandazione "Buy" e la designazione a "top pick" per la banca italiana in vista della trimestrale.



Gli analisti stimano per UniCredit un ulteriore utile netto di circa 3 miliardi di euro nel terzo trimestre; proiettando questo dato sui nove mesi si ottiene un valore annualizzato di circa 12 miliardi di euro, il che, a loro avviso, offre margini per un rialzo della guidance 2026 a circa 12 miliardi di euro (al netto degli oneri di integrazione), rispetto agli attuali 11,5 miliardi. Le stime di BofA sull'utile netto - circa 11,9 miliardi di euro per il 2026 e 16,3 miliardi per il 2028 - si collocano rispettivamente al di sopra del consensus (11,3 miliardi e 15,3 miliardi) con uno scarto del 5-7%. Le stime di utile per il 2027-28 includono il contributo di Commerzbank con una quota di circa il 48%.



Secondo BofA, è fondamentale l'accordo di UniCredit con il governo tedesco. Il Ministro delle Finanze tedesco ha sottoposto a UniCredit una serie di condizioni, tra cui il mantenimento della sede centrale a Francoforte, la quotazione di una quota di minoranza di circa il 25% e la salvaguardia del ruolo della banca nel finanziamento della Mittelstand (le piccole e medie imprese tedesche). Una possibile modalità per soddisfare tali requisiti sarebbe un'offerta "inversa", in cui Commerzbank acquisisca HVB a un prezzo equo. Ciò porterebbe UniCredit a detenere circa il 70-75% dell'entità combinata. Tale scenario non è ancora adeguatamente scontato dal mercato, sebbene BofA riconosca che si tratti di una situazione in cui i risultati concreti dovranno confermare le aspettative.



Secondo la banca d'affari statunitense, la valutazione di UniCredit rimane contenuta, considerando i livelli di ROTE e le prospettive di ulteriore efficientamento dei costi e degli RWA. Ravvisa un valore significativo nelle prospettive di allocazione del capitale a favore degli azionisti, sia tramite distribuzioni, sia attraverso la crescita organica e/o operazioni di M&A. Il consolidamento di mercati bancari frammentati genera un valore considerevole e ritiene che tale potenziale sia attualmente sottovalutato. Con un ROTE previsto di circa il 26% nel 2028, ritiene che UniCredit sia una delle banche più redditizie a livello globale.

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