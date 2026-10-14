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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 9 ottobre
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Richieste mutui nella settimana del 9 ottobre su base settimanale (WoW) -2,7%
, in aumento rispetto al precedente -4,2%.
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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