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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 9 ottobre

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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 9 ottobre
USA, Richieste mutui nella settimana del 9 ottobre su base settimanale (WoW) -2,7%, in aumento rispetto al precedente -4,2%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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