Milano 17:07
49.944 -2,57%
Nasdaq 17:07
31.014 -0,67%
Dow Jones 17:07
50.976 -1,06%
Londra 17:07
10.455 -0,82%
Francoforte 17:07
25.062 -1,52%

Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 2 ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 2 ottobre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 2 ottobre su base settimanale (WoW) -3,19 Mln barili, in calo rispetto al precedente 922K barili (la previsione era 1,7 Mln barili).
Condividi
```