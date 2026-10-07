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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 2 ottobre

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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 2 ottobre
USA, Richieste mutui nella settimana del 2 ottobre su base settimanale (WoW) -4,2%, in aumento rispetto al precedente -6%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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