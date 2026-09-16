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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 11 settembre

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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 11 settembre
USA, Richieste mutui nella settimana del 11 settembre su base settimanale (WoW) -4,1%, in calo rispetto al precedente -2,7%.
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