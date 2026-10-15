Abusivismo finanziario, Consob oscura 10 siti: totale sale a 1.848

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 10 siti internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di 5 siti che prestavano servizi e attività di investimento su strumenti finanziari senza autorizzazione e 5 siti che prestavano abusivamente servizi per le cripto-attività.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Swap Euro" (sito https://swapeurobv.com); Vantage Global Limited (sito www.vantagemarkets.co e relativa pagina https://secure.vantagemarkets.co); "Oskarinvest" (sito https://oskarinvest.io e relativa pagina https://cfd.oskarinvest.io); Neolin Capital Market Ltd (sito https://neolinfx.com e relativa pagina https://my.neolinfx.com); "BP-Esolution" (sito https://bp-esolution.com e relativa pagina https://webtrader.bespsys.com); "ASWD78" (sito https://aswd78.it);

"CDZG36" (sito https://cdzg36.it); "EZWQ66" (sito https://ezwq66.it); "HREE25" (sito https://hree25.it); "K9C3Y" (sito https://k9c3y.fr).



Sale, così, a 1.848 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 240 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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