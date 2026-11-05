Abusivismo finanziario, Consob oscura 17 siti: totale sale a 1.878

(Teleborsa) - La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 17 siti internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di 7 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 10 siti che prestavano abusivamente servizi per le cripto-attività.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Quantiumax" (sito https://quantiumax.one); "Bloomquix" (sito https://bloomquix.com);"Siranogroup" (sito https://siran ogroup.biz); "Infinite Markets" (sito https://infinitemarkets.trade); "CMC Trading" (sito https://genesis-arbit.com); "Genesis-Arbit" (sito https://cmctradingeu.com); "Hubtrading" (sito https://hubtrading.com); "Renditanzia" (siti https://renditanziait.com; https://renditanzia-it.com; https://renditanziaai.com; https://renditanziaaibot.com; https://renditanziabot.com; https://renditanzia.xyz; https://renditanziaofficial.com; https://renditanzia.online; https://renditanzia.sbs; https://renditanzia.it).



Sale, così, a 1.878 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 260 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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