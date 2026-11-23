Abusivismo finanziario, Consob oscura 11 siti: totale sale 1.894
(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 11 siti internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di 3 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 8 siti che prestavano abusivamente servizi per le cripto-attività.
Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "ETX Capital Pro" (sito https://etxcapitalpro.com e relativa pagina https://client.etxcapitalpro.com); "Marketdirectlimited.com" (sito https://marketdirectlimited.com e relative pagine https://clientzone.marketdirectlimited.com e https://web.marketdirectlimited.com); "Daxton-Italia" (sito https://daxton-investimenti.com e relativa pagina https://client.daxton-investimenti.com); "Maturesorio" (siti https://maturesorio.com; https://maturesorio-ai.com; https://maturesorio-it.net; https://maturesorio.it; https://maturesorio-ia.com; https://maturesorio.org; https://maturesorio.net e https://finzy0-id97.sbs).
Sale, così, a 1.894 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 268 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.
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