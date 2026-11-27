Abusivismo finanziario, Consob oscura 4 siti: totale sale 1.898

(Teleborsa) - La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato l'oscuramento di 4 siti internet che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Capital International" (sito https://capitalil.co e relativa pagina https://client.capitalil.org); "Bravoinvest.ltd" (sito www.bravoinvest.ltd); "directasim.top" (sito https://directasim.top); "Shark Investments" (sito https://shark-investlimited.ltd e relativa pagina https://app.shark-investlimited.ltd).



Sale, così, a 1.898 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 268 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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