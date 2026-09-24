Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
L'Eurostoxx 50 ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 6.300.
Lo scenario dell'Eurostoxx 50 che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 6.249. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 6.338 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 6.198.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)