Milano 17:35
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Dow Jones 17:48
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

L'Eurostoxx 50 ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 6.300.

Lo scenario dell'Eurostoxx 50 che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 6.249. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 6.338 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 6.198.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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