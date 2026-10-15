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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di medio periodo di IBEX 35 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 19.368, mentre i supporti sono stimati a 19.011,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 19.724,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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