Com.Tel, Websim incrementa in target price a 3,40 euro e conferma il Buy

Integrazione di Novanext accelera crescita e margini

(Teleborsa) - Seduta in corsa per Com.Tel su Euronext Growth Milan in scia al rialzo del prezzo obiettivo da parte si Websim. La società di ricerca ha incrementato il TP dell'azienda di ICT a 3,40 euro dal precedente 2,80 euro, confermando la raccomandazione Buy.



Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre del 2026 "confermano la traiettoria di crescita del Gruppo", con ricavi in aumento del 39,4%, EBITDA +56,8% su base annua e una PFN net cash. Inoltre, il backlog, per circa due terzi convertibile entro fine 2026, "offre buona visibilità sui ricavi dell'esercizio".



Non solo. L'acquisizione del 40% residuo di Novanext rafforza la visibilità sul percorso di espansione della marginalità, con EBITDA margin atteso in area high single digit dal 2027 e prossimo al 10% nel 2028.



Websim rivede quindi le proprie stime di margine 2026-28 assumendo una "progressiva realizzazione delle sinergie dal 2027" e ritenendo che "le opportunità nel mercato dei Data Center e il consolidamento tramite M&A rappresentano ulteriori catalyst di crescita".







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