(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a 22 euro
per azione (dai precedenti 21 euro) il target price
su Circle
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 26%.
Gli analisti scrivono che Circle ha registrato
una solida crescita nei primi nove mesi del 2026
, con un Valore della Produzione in aumento del 33% su base annua, attestandosi a 24,2 milioni di euro, grazie allo sviluppo organico e ad operazioni di M&A. I prodotti software proprietari e i servizi federativi Milos hanno segnato una crescita, rispettivamente, del 5% e del 17%, mentre la forte generazione di cassa ha portato la posizione finanziaria netta a 8,6 milioni di euro
. Il management ha confermato la guidance per l'intero esercizio 2026, già rivista al rialzo in occasione della presentazione dei risultati del primo semestre 2026.
Banca Akros ha confermato le stime per il periodo 2026-2030, che non includono future operazioni di M&A
. Prevede un tasso di crescita composto annuo (CAGR) del 10,0% per il Valore della Produzione e del 10,9% per l'EBITDA, con un margine EBITDA in miglioramento dal 24,5% previsto per il 2026 al 25,3% per il 2030. Eventuali future acquisizioni di tipo "bolt-on" rappresentano un potenziale fattore di rialzo rispetto alle stime.