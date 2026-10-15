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Francia, Prezzi consumo (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Francia, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +3,1%, in aumento rispetto al precedente +2,4% (la previsione era +3%).
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