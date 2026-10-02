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Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in settembre

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Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Unione Europea, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +3,8%, in aumento rispetto al precedente +3,2% (la previsione era +3,6%).
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