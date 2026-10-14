Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Cina, Prezzi consumo (YoY) in settembre

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Cina, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Cina, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +0,9%, in aumento rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +1%).

(Foto: Marco Lachmann)
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