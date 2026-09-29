Milano 11:44
52.179 +0,81%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:43
10.714 +0,28%
Francoforte 11:44
25.492 +0,46%

Prezzi consumo Spagna (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Spagna (YoY) in settembre
Spagna, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +4,9%, in aumento rispetto al precedente +4,3% (la previsione era +4,7%).

(Foto: jorono / Pixabay)
Condividi
```